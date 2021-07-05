В начале недели на юг европейской части России, на Урал и в Крым придут сильнейшие дожди с грозами, штормовой ветер и град. В Санкт-Петербурге, Карелии и на Кольском полуострове ожидается "волна тепла". Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24–25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО, за счёт проникновения прохладных масс… Со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся. В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15–20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов", — цитирует метеоролога РИА "Новости".

Синоптик добавил, что ветер и сильные дожди ожидаются в Калмыкии, что необычно для засушливого климата этого региона. Также к опасным погодным явлениям стоит готовиться жителям Крыма, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. На Урале похожая погода ждёт Свердловскую и Челябинскую области. При этом в Курганской области прогнозируется жара до 37 градусов.

В Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии ожидается "волна тепла" с превышением нормы на шесть-восемь градусов.