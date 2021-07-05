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Скончался бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров

Именно он первым объявил о начале августовского путча в 1991 году.

5 июля, 03:30
<p>Юрий Петров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ6CHLOoVgA/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">algedanko</a></p>

Юрий Петров. Фото © Instagram / algedanko

Бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров скончался в Москве на 75-м году жизни. Об этом сообщила советская и российская телеведущая Алла Данько на своей странице в "Инстаграме".

Именно Петров первым объявил о начале августовского путча и организации Комитета по чрезвычайному положению.

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"Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров. Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики. Рано, Юра! Скорблю! Соболезную родным", — написала Данько.

Телеведущая напомнила, что в отдел дикторов Центрального телевидения Петров пришёл в 1982 году уже сложившимся профессионалом, за плечами которого было два образования — актёрское и языковое. После работы в программе "Время" Петров занимался дубляжом и снимался в кино.

На данный момент точная причина смерти ведущего и дата похорон неизвестны.

Ранее скончался худрук цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко. Накануне его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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