Скончался бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров

Бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров скончался в Москве на 75-м году жизни. Об этом сообщила советская и российская телеведущая Алла Данько на своей странице в "Инстаграме".

Именно Петров первым объявил о начале августовского путча и организации Комитета по чрезвычайному положению.

"Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров. Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики. Рано, Юра! Скорблю! Соболезную родным", — написала Данько.

Телеведущая напомнила, что в отдел дикторов Центрального телевидения Петров пришёл в 1982 году уже сложившимся профессионалом, за плечами которого было два образования — актёрское и языковое. После работы в программе "Время" Петров занимался дубляжом и снимался в кино.