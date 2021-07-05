Во Флориде взорвали оставшуюся часть дома, при обрушении которого погибли десятки людей

Около 22:30 по местному времени (05:30 мск) специалисты взорвали снаряды, размещённые в конструкции здания, и дом рухнул. Всего было произведено шесть взрывов, сообщает Miami Herald.

Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии. В начале июля стало известно, что число жертв обрушения дома увеличилось до 18, позже власти сообщили, что в результате ЧП погибло 24 человека, при этом 121 до сих пор числится пропавшим без вести.