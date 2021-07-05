В Москве начались клинические исследования "Спутника V" для подростков

В Москве стартовало клиническое исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" для подростков 12–17 лет. Оно проходит на базе двух детских больниц. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и детской больницы им. З.А. Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников — 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест", — сказала Ракова.

В исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Прививать подростков будут "Спутником V", но в меньшей дозировке, чем взрослых. После введения первого и второго компонентов дети три дня будут находиться в изолированном боксе в стационаре, где врачи будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут ещё несколько раз посетить больницу для сдачи анализов.

Также участники будут вести дневник самонаблюдения. Исследование продлится год, в течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей.