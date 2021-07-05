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В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с российскими туристами на Кубе

В ведомстве также добавили, что находятся на связи с российским посольством в республике.

5 июля, 06:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ6E92bDtt1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">katerina_tyuleneva_76</a></p>

Фото © Instagram / katerina_tyuleneva_76

Ситуация с застрявшими российскими туристами на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщили в ведомстве.

"Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба", — говорится в записи.

Кроме того, ведомство находится на связи с российским посольством в республике.

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Напомним, около 150 российских туристов застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а тесты перед вылетом показывали отрицательный результат.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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