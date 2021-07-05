В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с российскими туристами на Кубе
В ведомстве также добавили, что находятся на связи с российским посольством в республике.
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Ситуация с застрявшими российскими туристами на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщили в ведомстве.
"Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба", — говорится в записи.
Кроме того, ведомство находится на связи с российским посольством в республике.
Напомним, около 150 российских туристов застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а тесты перед вылетом показывали отрицательный результат.
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