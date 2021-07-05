Житель Подмосковья с воздушным шариком во рту устроил стрельбу возле ночного клуба
В ходе досмотра его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли оружие, которое оказалось охолощённым автоматом системы АК.
Житель Подмосковья с воздушным шариком во рту устроил стрельбу возле ночного клуба. Видео © t.me / mediamvd
33-летний житель города Можайска, что в Московской области, открыл стрельбу из автомата возле одного из ночных клубов. При этом во время инцидента мужчина держал во рту воздушный шарик. Как сообщает "МВД медиа", вскоре он был задержан.
Мужчину доставили в отдел полиции. В ходе досмотра его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли оружие, которое оказалось охолощённым автоматом системы АК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Хулиганство". Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
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