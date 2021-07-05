Депутат Госдумы предложила способ снизить цены на товары в России по советской системе
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Также парламентарий назвала безнравственным повышение стоимости товаров первой необходимости.
Депутат Госдумы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя считает необходимым вернуться к советской системе "по ключевым государственным позициям", в том числе по ценообразованию. Об этом парламентарий рассказала в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Ранее президент "Мираторга" Виктор Линник выразил мнение, что жёсткое регулирование цен лишает производителей стимула для модернизации, и провёл аналогию с периодом СССР.
"Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а ещё и по другим очень важным ключевым государственным позициям", — отметила Ганзя.
По словам депутата нижней палаты парламента, в вопросе регулирования цен следует изучить торговые надбавки ретейлеров и производителей и "обуздать их аппетиты". Ганзя полагает, что при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за рубежом.
"К регулированию цен — когда в советское время цены не росли, а снижались — вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример", — подчеркнула Ганзя.
Депутат Госдумы назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости, отметив, что российским предпринимателям "нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты".
Ранее отечественные производители молочной продукции предупредили о росте цен к осени. Они отметили, что себестоимость одного литра сырого молока за год выросла на четыре рубля. Также увеличились расходы на все ресурсы, и это планируется компенсировать.