Мощный взрыв уничтожил химический завод в Таиланде. Видео © Twitter / Roselynn_Noey

В таиландской провинции Самутпракан мощный взрыв и пожар уничтожили завод по производству пенопласта. В результате происшествия пострадал 21 человек. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По данным издания, взрыв произошёл около 02:50 по местному времени (22:50 мск 4 июля). На территории завода располагалось шесть складов, в которых хранилось 50 тонн химикатов. За взрывом последовал пожар, охвативший всю фабрику и строения в радиусе километра.

На место происшествия прибыло более 30 пожарных машин. Спасателям удалось взять возгорание под контроль только к утру. Власти предписали людям, проживающим и работающим в радиусе пяти километров от места происшествия, эвакуироваться из-за вероятности повторных взрывов.