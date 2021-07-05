Число жертв крушения самолёта на Филиппинах достигло 50, поисковая операция завершена
Также пострадало 53 человека — 49 военнослужащих и четверо гражданских, находившихся во время авиакатастрофы на земле.
Фото © ТАСС / AP
Число погибших при крушении военного самолёта Lockheed C-130 на острове Холо в юго-западной части Филиппин достигло 50. Об этом сообщил официальный представитель вооружённых сил страны Эгард Аревало, передаёт ABS-CBN.
По его словам, среди жертв трое гражданских. Также пострадали 49 военных и четверо гражданских, находившихся во время авиакатастрофы на земле. Полёты всех самолётов C-130 на Филиппинах временно приостановлены до выяснения причин ЧП.
Аревало добавил, что поисковая операция на месте крушения судна завершена.
"Поисково-спасательная операция завершилась. Сейчас мы занимаемся информационно-поисковой операцией", — сказал представитель вооружённых сил в эфире телеканала CNN Philippines.
Напомним, военный самолёт потерпел крушение в провинции Сулу накануне. По предварительным данным, судно не попало на взлётно-посадочную полосу, что и привело к трагедии. C-130 перевозил оперативную группу по борьбе с терроризмом для противостояния повстанцам и экстремистам.
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