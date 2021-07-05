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Соцсеть команды Трампа взломали сразу в день запуска

В частности, атаке подверглись учётные записи экс-госсекретаря США Майка Помпео и бывшего пресс-секретаря Трампа Джейсона Миллера, который и возглавляет соцсеть.

5 июля, 04:30
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Злоумышленники взломали несколько самых популярных учётных записей в новой социальной сети GETTR, которую возглавляет бывший пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер. Об этом сообщает портал Business Insider.

Как уточняется, атаке подвергся аккаунт самого Миллера. Также киберпреступники взломали учётные записи экс-госсекретаря Штатов Майка Помпео, бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона и других лиц из окружения бывшего главы Белого дома.

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При этом хакеры изменили имена учётных записей. В новых названиях приводились призывы к "освобождению Палестины". Как отмечает портал, ответственность за атаку взял на себя пользователь Джуба Багдад (JubaBaghdad). Он утверждает, что взломал аккаунты "ради смеха", поскольку это было просто с технической точки зрения. Добавим, что спустя несколько часов после атаки учётным записям вернули первоначальные имена.

Напомним, команда бывшего президента США Дональда Трампа 1 июля втайне запустила давно обещанную социальную сеть. Платформа получила название GETTR, соцсеть визуально и по функционалу очень похожа на "Твиттер", который ранее заблокировал экс-президента США.

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Как сообщал Лайф, в январе после штурма Капитолия аккаунт Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда из-за опасения перед новыми призывами к насилию. Глава соцсети Джек Дорси отметил, что не празднует и не испытывает чувства гордости от этого. Позже представители компании заявили, что не собираются восстанавливать аккаунт бывшего американского лидера, даже если тот вновь будет баллотироваться в президенты.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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