Соцсеть команды Трампа взломали сразу в день запуска
В частности, атаке подверглись учётные записи экс-госсекретаря США Майка Помпео и бывшего пресс-секретаря Трампа Джейсона Миллера, который и возглавляет соцсеть.
Фото © ТАСС / AP
Злоумышленники взломали несколько самых популярных учётных записей в новой социальной сети GETTR, которую возглавляет бывший пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер. Об этом сообщает портал Business Insider.
Как уточняется, атаке подвергся аккаунт самого Миллера. Также киберпреступники взломали учётные записи экс-госсекретаря Штатов Майка Помпео, бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона и других лиц из окружения бывшего главы Белого дома.
При этом хакеры изменили имена учётных записей. В новых названиях приводились призывы к "освобождению Палестины". Как отмечает портал, ответственность за атаку взял на себя пользователь Джуба Багдад (JubaBaghdad). Он утверждает, что взломал аккаунты "ради смеха", поскольку это было просто с технической точки зрения. Добавим, что спустя несколько часов после атаки учётным записям вернули первоначальные имена.
Напомним, команда бывшего президента США Дональда Трампа 1 июля втайне запустила давно обещанную социальную сеть. Платформа получила название GETTR, соцсеть визуально и по функционалу очень похожа на "Твиттер", который ранее заблокировал экс-президента США.
Как сообщал Лайф, в январе после штурма Капитолия аккаунт Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда из-за опасения перед новыми призывами к насилию. Глава соцсети Джек Дорси отметил, что не празднует и не испытывает чувства гордости от этого. Позже представители компании заявили, что не собираются восстанавливать аккаунт бывшего американского лидера, даже если тот вновь будет баллотироваться в президенты.
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