Соцсеть команды Трампа взломали сразу в день запуска

Как уточняется, атаке подвергся аккаунт самого Миллера. Также киберпреступники взломали учётные записи экс-госсекретаря Штатов Майка Помпео, бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона и других лиц из окружения бывшего главы Белого дома.

При этом хакеры изменили имена учётных записей. В новых названиях приводились призывы к "освобождению Палестины". Как отмечает портал, ответственность за атаку взял на себя пользователь Джуба Багдад (JubaBaghdad). Он утверждает, что взломал аккаунты "ради смеха", поскольку это было просто с технической точки зрения. Добавим, что спустя несколько часов после атаки учётным записям вернули первоначальные имена.