Суд приговорил к 14,5 года колонии двух мажоров, забивших красноярца до смерти

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор по резонансному делу Андрея Шилова и Сергея Шмелёва, до смерти забивших своего приятеля Дмитрия Сисигина в 2019 году.

Согласно вердикту судьи, каждый из них проведёт в колонии строгого режима ближайшие 14 с половиной лет. Кроме того, они должны будут выплатить штраф в размере пяти с половиной миллионов рублей.