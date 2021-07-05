Суд приговорил к 14,5 года колонии двух мажоров, забивших красноярца до смерти
Кроме того, Андрей Шилов и Сергей Шмелёв должны будут выплатить штраф в размере пяти с половиной миллионов рублей.
Сергей Шмелёв и Андрей Шилов. Фото © Соцсети
Центральный районный суд Красноярска вынес приговор по резонансному делу Андрея Шилова и Сергея Шмелёва, до смерти забивших своего приятеля Дмитрия Сисигина в 2019 году.
Согласно вердикту судьи, каждый из них проведёт в колонии строгого режима ближайшие 14 с половиной лет. Кроме того, они должны будут выплатить штраф в размере пяти с половиной миллионов рублей.
Напомним, в сентябре 2019 года сын местного депутата Шилов и его приятель Шмелёв после телефонной ссоры нагрянули домой к 31-летнему знакомому и начали избивать его прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире. Спустя 22 дня комы пострадавший умер. Как стало известно позже, причиной конфликта стала ссора знакомых в одном из чатов.
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