В МВД РФ раскрыли число преступлений, совершённых иностранцами с начала года

На территории Российской Федерации с января по май 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства совершили 15,5 тысячи преступлений. Из них 12,1 тысячи пришлось на граждан государств — членов СНГ. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистические данные ГУ МВД РФ.

По информации ведомства, число преступлений выросло на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За весь 2020 год иностранцы и лица без гражданства совершили 34,4 тыс. преступлений, а за 2019-й — 34,9 тыс. Вместе с тем за первые пять месяцев 2021 года количество противозаконных деяний в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства сократилось на 3,8% и составило 6,1 тыс.