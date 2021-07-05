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В МВД РФ раскрыли число преступлений, совершённых иностранцами с начала года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 4,8 процента.

5 июля, 05:18

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

На территории Российской Федерации с января по май 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства совершили 15,5 тысячи преступлений. Из них 12,1 тысячи пришлось на граждан государств — членов СНГ. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистические данные ГУ МВД РФ.

Названы российские регионы — лидеры по количеству преступлений

Названы российские регионы — лидеры по количеству преступлений

По информации ведомства, число преступлений выросло на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За весь 2020 год иностранцы и лица без гражданства совершили 34,4 тыс. преступлений, а за 2019-й — 34,9 тыс. Вместе с тем за первые пять месяцев 2021 года количество противозаконных деяний в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства сократилось на 3,8% и составило 6,1 тыс.

Ранее названы российские города, в которых чаще всего совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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