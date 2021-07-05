Популярное у россиян лекарство оказалось способно снизить риск смерти от рака на 20%

Онкологи Кардиффского университета обнаружили необычную способность аспирина. Лекарство снижает риск смертности от рака и сокращает метастазы, сообщает журнал eCancermedicalscience.

Учёные проанализировали предыдущие исследования, которые изучали протекание болезни у пациентов с разными видами онкологии, в том числе с раком молочной железы, толстой кишки и предстательной железы. Они выяснили, что из 250 тысяч человек 20–25% принимали аспирин.

"В любое время после постановки диагноза рака примерно на 20% больше пациентов, принимавших аспирин, были живы — по сравнению с пациентами, не принимавшими его", — объяснил Питер Элвуд, почётный профессор Кардиффского университета, изучающий действие аспирина на протяжении 50 лет.

По словам учёного, обнаружено достаточно доказательств того, что аспирин помогает снизить смертность среди онкобольных и уменьшить количество метастазов. Он считает, что необходимо серьёзно обдумать применение аспирина в качестве одного из методов лечения рака.

Также Элвуд отметил, что одним из побочных эффектов при ежедневном применении препарата является риск внутреннего кровотечения, однако, по его словам, доказательств избыточных смертей, связанных с аспирином, нет.