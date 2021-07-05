ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них — в Москве

ФСБ России пресекла серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Такие данные приводит Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещённой международной террористической организации ИГИЛ* на территории России. В результате проведённых мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", — сообщили в ЦОС.

Как уточнили в ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказывал, что активность международных террористических организаций ИГИЛ и "Аль-Каида"* всё ещё высока, даже в пандемию коронавируса.