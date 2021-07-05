СМИ: Правительство рассматривает варианты повышения налогов на 400 млрд рублей

Правительство РФ обсуждает концепцию "донастройки" налоговой системы для того, чтобы ежегодно пополнять бюджет ещё на 400 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Ведомости".

Так, предлагается повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли (должно принести более 100 миллиардов рублей). При этом предполагается усиление нагрузки на те виды сырья, что год назад под повышение не попали. Также среди мер расширение и корректировка режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли (около 90 миллиардов рублей), изменение системы уплаты акцизов (около 100 миллиардов). А ещё 100 миллиардов удастся получить благодаря изменению системы налогообложения состоятельных лиц и другим мерам.

Подобные действия обсуждаются в том числе и для поиска источников финансирования для "стратегических инициатив правительства", в частности комплекса прорывных проектов. Предполагается, что они позволят пополнять бюджет в следующие три года. Однако окончательное решение на данный момент не принято, ведь детализация проекта требует согласования с поручениями правительства.