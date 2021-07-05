Комментатора Губерниева признали угрозой нацбезопасности Украины

Так, по представлению Службы безопасности Украины, помимо Губерниева в список вошли режиссёр Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актёр Роман Юрченко. Таким образом, в перечень уже включено 204 человека.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине ввели санкции против актёра Алексея Чадова, с которым Зеленский снимался в кино, и ещё 10 российских артистов. Ограничения предполагают отказ в предоставлении виз и применение "других запретов въезда" в Незалежную и будут действовать на протяжении трёх лет. Они вводятся за посещение Крыма.