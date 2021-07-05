Комментатора Губерниева признали угрозой нацбезопасности Украины
Также в список включены российский режиссёр, актёр и актриса, всего в нём перечислено 204 человека.
Фото © Instagram / guberniev_dmitry
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, по представлению Службы безопасности Украины, помимо Губерниева в список вошли режиссёр Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актёр Роман Юрченко. Таким образом, в перечень уже включено 204 человека.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине ввели санкции против актёра Алексея Чадова, с которым Зеленский снимался в кино, и ещё 10 российских артистов. Ограничения предполагают отказ в предоставлении виз и применение "других запретов въезда" в Незалежную и будут действовать на протяжении трёх лет. Они вводятся за посещение Крыма.
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