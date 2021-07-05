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Комментатора Губерниева признали угрозой нацбезопасности Украины

Также в список включены российский режиссёр, актёр и актриса, всего в нём перечислено 204 человека.

5 июля, 07:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQCN8ZqLVlZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">guberniev_dmitry</a></p>

Фото © Instagram / guberniev_dmitry

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, по представлению Службы безопасности Украины, помимо Губерниева в список вошли режиссёр Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актёр Роман Юрченко. Таким образом, в перечень уже включено 204 человека.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине ввели санкции против актёра Алексея Чадова, с которым Зеленский снимался в кино, и ещё 10 российских артистов. Ограничения предполагают отказ в предоставлении виз и применение "других запретов въезда" в Незалежную и будут действовать на протяжении трёх лет. Они вводятся за посещение Крыма.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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