В Сочи реки выходят из берегов, жителей просят подготовиться к эвакуации

Власти Сочи предупреждают о риске выхода из берегов рек Хороты и Мацесты в Адлерском и Хостинском районах. Пока необходимости в эвакуации жителей нет, но людей по громкоговорителям попросят на всякий случай подготовить документы и вещи первой необходимости.

Напомним, накануне на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. Сегодня, 5 июля, метеорологи также прогнозируют сильный ветер, ливни с грозами и градом, подъём уровня рек, возможен сход селей в горах, а также образование смерчей над морем. Было объявлено штормовое предупреждение. По поручению главы Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности и воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.