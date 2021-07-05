НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Сочи реки выходят из берегов, жителей просят подготовиться к эвакуации

Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности и воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.

5 июля, 06:36

Реки в Сочи выходят из берегов. Видео © "Сочи № 1"

Власти Сочи предупреждают о риске выхода из берегов рек Хороты и Мацесты в Адлерском и Хостинском районах. Пока необходимости в эвакуации жителей нет, но людей по громкоговорителям попросят на всякий случай подготовить документы и вещи первой необходимости.

"Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъём уровня рек Хороты и Мацесты", — цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Администрации Сочи.

В Крыму из-за ливней и потопов без электроснабжения остались 9,5 тысячи человек

В Крыму из-за ливней и потопов без электроснабжения остались 9,5 тысячи человек

Напомним, накануне на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. Сегодня, 5 июля, метеорологи также прогнозируют сильный ветер, ливни с грозами и градом, подъём уровня рек, возможен сход селей в горах, а также образование смерчей над морем. Было объявлено штормовое предупреждение. По поручению главы Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности и воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Анапе создадут новый туристический кластер

3 июля, 16:31

Семизначная цифра: Власти Ялты назвали предварительную сумму ущерба от наводнения

28 июня, 20:39

Житель Подмосковья с воздушным шариком во рту устроил стрельбу возле ночного клуба

сегодня в 05:28

В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с российскими туристами на Кубе

сегодня в 06:35

Переболевших ковидом пациентов будут персонально приглашать на медосмотры

сегодня в 05:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1