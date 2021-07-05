Ватикан сообщил о состоянии папы римского после операции
Накануне глава Святого престола лёг в одну из больниц в столице Италии.
Папа римский Франциск. Фото © vaticannews
Папа римский Франциск хорошо перенёс плановую операцию и чувствует себя нормально. Представитель Ватикана Маттео Бруни сообщил, что оперировали понтифика в клинике Джемелли в столице Италии.
"Святой отец хорошо перенёс операцию, сделанную под общим наркозом и проведённую профессором Серджио Альфьери при поддержке профессора Луиджи Софо, доктора Антонио Торторелли и доктора Роберты Меньи", — рассказал Бруни, чьи слова приводит пресс-служба Ватикана.
По его словам, операция проводилась по причине симптоматичного стеноза. Представитель Ватикана уточнил, что папу римского Франциска выписали из больницы рано утром 5 июля.
Ранее Лайф рассказывал, что папе римскому предложили пересесть на электромобиль.
Комментариев: 0