Ватикан сообщил о состоянии папы римского после операции

Папа римский Франциск хорошо перенёс плановую операцию и чувствует себя нормально. Представитель Ватикана Маттео Бруни сообщил, что оперировали понтифика в клинике Джемелли в столице Италии.

"Святой отец хорошо перенёс операцию, сделанную под общим наркозом и проведённую профессором Серджио Альфьери при поддержке профессора Луиджи Софо, доктора Антонио Торторелли и доктора Роберты Меньи", — рассказал Бруни, чьи слова приводит пресс-служба Ватикана.