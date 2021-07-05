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Ватикан сообщил о состоянии папы римского после операции

Накануне глава Святого престола лёг в одну из больниц в столице Италии.

5 июля, 07:13
<p>Папа римский Франциск. Фото © <a href="https://www.vaticannews.va/ru.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vaticannews</a></p>

Папа римский Франциск. Фото © vaticannews

Папа римский Франциск хорошо перенёс плановую операцию и чувствует себя нормально. Представитель Ватикана Маттео Бруни сообщил, что оперировали понтифика в клинике Джемелли в столице Италии.

"Святой отец хорошо перенёс операцию, сделанную под общим наркозом и проведённую профессором Серджио Альфьери при поддержке профессора Луиджи Софо, доктора Антонио Торторелли и доктора Роберты Меньи", — рассказал Бруни, чьи слова приводит пресс-служба Ватикана.

По его словам, операция проводилась по причине симптоматичного стеноза. Представитель Ватикана уточнил, что папу римского Франциска выписали из больницы рано утром 5 июля.

Папа римский Франциск госпитализирован

Папа римский Франциск госпитализирован

Ранее Лайф рассказывал, что папе римскому предложили пересесть на электромобиль.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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