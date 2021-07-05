Выходные, премии, призы: Треть работодателей рассказали о поощрениях для привившихся от ковида
Крупные отечественные компании разыгрывают среди вакцинированных сотрудников автомобили, смартфоны и ноутбуки.
Каждый третий работодатель в РФ (33%) стимулирует сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса, свидетельствуют результаты опроса портала Superjob. Согласно исследованию, самые популярные поощрения — дополнительные выходные в день вакцинации и после неё, единоразовые премии и розыгрыши.
Стимулирующие меры для привитых чаще всего вводят крупные предприятия, где работает более тысячи сотрудников: банки, финансовые организации и компании, занятые в сфере услуг.
По данным опроса, 41% работодателей не мотивирует персонал проходить вакцинацию. Чаще всего это IT-компании (27%). Они объясняют своё решение тем, что их сотрудники больше года работают удалённо. Не спешат с этим и в сфере строительства и недвижимости. По мнению респондентов, им не следует вмешиваться в частную жизнь сотрудников, к тому же они не имеют для этого законодательной основы.
В то же время в ряде не стимулирующих вакцинацию компаний отстраняют от работы сотрудников или отправляют их в неоплачиваемый отпуск, если у них нет антител к коронавирусу.
Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской, Нижегородской, Калининградской, Брянской, Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Курской, Амурской областях, республиках Бурятия, Алтай и Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.
Комментариев: 0