Каждый третий работодатель в РФ (33%) стимулирует сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса, свидетельствуют результаты опроса портала Superjob. Согласно исследованию, самые популярные поощрения — дополнительные выходные в день вакцинации и после неё, единоразовые премии и розыгрыши.

Стимулирующие меры для привитых чаще всего вводят крупные предприятия, где работает более тысячи сотрудников: банки, финансовые организации и компании, занятые в сфере услуг.

По данным опроса, 41% работодателей не мотивирует персонал проходить вакцинацию. Чаще всего это IT-компании (27%). Они объясняют своё решение тем, что их сотрудники больше года работают удалённо. Не спешат с этим и в сфере строительства и недвижимости. По мнению респондентов, им не следует вмешиваться в частную жизнь сотрудников, к тому же они не имеют для этого законодательной основы.