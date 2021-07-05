В России предложили упростить продажу квартир с маткапиталом

Российские риелторы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением упростить продажу квартир, приобретённых с использованием маткапитала. Дело в том, что продать такую недвижимость весьма непросто — реализация её сейчас возможна только после полного погашения ипотечного кредита для выделения долей на детей.

Как пишут СМИ со ссылкой на адресованное Мишустину письмо, семьям сложно улучшать свои жилищные условия. По их словам, можно изменить существующие правила — разрешить продавать старую квартиру без выделения долей детям при условии покупки новой. Общественный совет при Минстрое мог бы сформировать инициативу для обсуждения после опроса профильного сообщества.

Кроме того, риелторы предлагают ввести обязательную фиксацию в Росреестре факта использования материнского капитала при приобретении недвижимости или при использовании субсидии на частичное или полное погашение ипотеки. Это, считают они, позволит ускорить оборот недвижимости и поможет выйти на рынок тем клиентам, которые способны приобрести новую квартиру, только продав старую.