Ещё в 12 поликлиниках Москвы стартовала ревакцинация от коронавируса

Ещё 12 поликлиник Москвы присоединились к ревакцинации от коронавируса, всего повторную прививку теперь можно сделать в 20 точках. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи в текущей эпидемиологической ситуации рекомендуют делать повторную вакцинацию тем, кто ставил первую прививку более полугода назад. В дальнейшем, после улучшения обстановки, ревакцинацию можно проходить раз в год. При этом, заметила Ракова, сдавать анализ на наличие и количество антител перед прививкой не нужно. Сейчас для горожан доступны две вакцины в большом количестве — "Спутник V" и "Спутник лайт". В подобном режиме работает 20 точек, в том числе восемь в павильонах "Здоровая Москва", куда прийти можно без предварительной записи.