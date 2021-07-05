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Ещё в 12 поликлиниках Москвы стартовала ревакцинация от коронавируса

Также прививку можно сделать в восьми павильонах "Здоровая Москва", причём без предварительной записи.

5 июля, 08:20
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Ещё 12 поликлиник Москвы присоединились к ревакцинации от коронавируса, всего повторную прививку теперь можно сделать в 20 точках. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы увеличиваем количество мест, где можно сделать прививку повторно. С сегодняшнего дня на повторную вакцинацию начало работать также 12 столичных поликлиник", — сказала она.

Врачи в текущей эпидемиологической ситуации рекомендуют делать повторную вакцинацию тем, кто ставил первую прививку более полугода назад. В дальнейшем, после улучшения обстановки, ревакцинацию можно проходить раз в год. При этом, заметила Ракова, сдавать анализ на наличие и количество антител перед прививкой не нужно. Сейчас для горожан доступны две вакцины в большом количестве — "Спутник V" и "Спутник лайт". В подобном режиме работает 20 точек, в том числе восемь в павильонах "Здоровая Москва", куда прийти можно без предварительной записи.

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Ранее в Минздраве рассказали, как скоро после прививки "Спутником лайт" появляются антитела. Эту облегчённую версию препарата можно также применять для повышения иммунитета у переболевших.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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