ФСБ показала видео ликвидации боевиков, готовивших теракты в России

Как видно на кадрах оперативной съёмки, силовикам пришлось открыть огонь, чтобы нейтрализовать шестерых злоумышленников. Ещё двое подозреваемых сдались без боя. В ходе проверки в жилищах у задержанных были найдены вещества для изготовления СВУ и различные запрещённые материалы.