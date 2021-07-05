ФСБ показала видео ликвидации боевиков, готовивших теракты в России
Силовикам пришлось открыть огонь, чтобы нейтрализовать шестерых злоумышленников, ещё двое сдались без боя.
В России предотвратили серию терактов. Видео © ФСБ РФ
ФСБ показала кадры спецоперации по предотвращению серии терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области.
Как видно на кадрах оперативной съёмки, силовикам пришлось открыть огонь, чтобы нейтрализовать шестерых злоумышленников. Ещё двое подозреваемых сдались без боя. В ходе проверки в жилищах у задержанных были найдены вещества для изготовления СВУ и различные запрещённые материалы.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказывал, что активность международных террористических организаций ИГИЛ и "Аль-Каида"* всё ещё высока, даже в пандемию коронавируса.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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