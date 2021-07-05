НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ФСБ показала видео ликвидации боевиков, готовивших теракты в России

Силовикам пришлось открыть огонь, чтобы нейтрализовать шестерых злоумышленников, ещё двое сдались без боя.

5 июля, 08:29

В России предотвратили серию терактов. Видео © ФСБ РФ

ФСБ показала кадры спецоперации по предотвращению серии терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области.

Как видно на кадрах оперативной съёмки, силовикам пришлось открыть огонь, чтобы нейтрализовать шестерых злоумышленников. Ещё двое подозреваемых сдались без боя. В ходе проверки в жилищах у задержанных были найдены вещества для изготовления СВУ и различные запрещённые материалы.

ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них — в Москве

ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них — в Москве

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказывал, что активность международных террористических организаций ИГИЛ и "Аль-Каида"* всё ещё высока, даже в пандемию коронавируса.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1