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"Очень близкий друг": Панкратов-Чёрный назвал смерть Меньшова большой потерей

По словам артиста, перед госпитализацией режиссёр думал, что это просто недомогание, а не вирус.

5 июля, 08:50
<p>Фото © ТАСС / Андрей Епихин</p>

Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Актёр Александр Панкратов-Чёрный в беседе с Лайфом назвал большой потерей смерть Владимира Меньшова. Он созванивался с режиссёром перед его отъездом в больницу.

"Это большая потеря человеческая. Это мой друг очень близкий. Прекрасный человек, очень принципиальный, прямой, искренний и честный", — сказал Пакратов-Чёрный. "Говорил, какое-то недомогание, слабость, наверное, простудился. Мы ещё пошутили, похохотали. Ещё сказал, что забыл подписать диплом Ивану Лерчеку, его ученик".

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Ранее "Мосфильм" сообщил, что на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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