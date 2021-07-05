Актёр Александр Панкратов-Чёрный в беседе с Лайфом назвал большой потерей смерть Владимира Меньшова. Он созванивался с режиссёром перед его отъездом в больницу.

"Это большая потеря человеческая. Это мой друг очень близкий. Прекрасный человек, очень принципиальный, прямой, искренний и честный", — сказал Пакратов-Чёрный. "Говорил, какое-то недомогание, слабость, наверное, простудился. Мы ещё пошутили, похохотали. Ещё сказал, что забыл подписать диплом Ивану Лерчеку, его ученик".