В Минздраве рассказали о планах создавать генетические паспорта россиян

Министерство здравоохранения России намерено создавать генетические профили пациентов, начиная с новорождённых. В такой генетический паспорт входит информация о геномном секвенировании. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета в ходе визита в Екатеринбург.

"В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направленности и раннего выявления. Сейчас у нас стартует ещё один проект, когда, в том числе у новорождённого, делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаём своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека", — заявил он.