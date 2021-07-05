В Минздраве рассказали о планах создавать генетические паспорта россиян
В документ войдёт информация, которая будет собираться с самого рождения человека.
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Министерство здравоохранения России намерено создавать генетические профили пациентов, начиная с новорождённых. В такой генетический паспорт входит информация о геномном секвенировании. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета в ходе визита в Екатеринбург.
"В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направленности и раннего выявления. Сейчас у нас стартует ещё один проект, когда, в том числе у новорождённого, делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаём своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека", — заявил он.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил до осени доработать стратегию развития природоподобных технологий. Отмечается, что развитие таких технологий не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и позволяет перейти к экономичным и безопасным принципам потребления природных ресурсов.
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