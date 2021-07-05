Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра, актёра, сценариста и продюсера Владимира Меньшова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пришла печальная новость о кончине Владимира Меньшова. Президент глубоко соболезнует. В самое ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Владимира Меньшова", — отметил представитель Кремля.