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Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

В ближайшее время глава государства направит телеграмму родным и близким выдающегося режиссёра.

5 июля, 09:22
<p>Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра, актёра, сценариста и продюсера Владимира Меньшова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пришла печальная новость о кончине Владимира Меньшова. Президент глубоко соболезнует. В самое ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Владимира Меньшова", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Дату и время прощания с артистом сообщат позже.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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