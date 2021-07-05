Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова
В ближайшее время глава государства направит телеграмму родным и близким выдающегося режиссёра.
Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра, актёра, сценариста и продюсера Владимира Меньшова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пришла печальная новость о кончине Владимира Меньшова. Президент глубоко соболезнует. В самое ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Владимира Меньшова", — отметил представитель Кремля.
Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Дату и время прощания с артистом сообщат позже.
Комментариев: 0