С 103 российских туристов сняли изоляцию на Кубе, ещё 89 ожидают результатов теста

103 российских туриста, которых ранее изолировали на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов, уже продолжили отдых, их осмотрели врачи, и они сдали новые тесты. Ещё 89 ожидают результата повторных анализов. Об этом заявили в Ростуризме.

"По состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов с 103 человек изоляция была снята, они уже продолжили свой отдых. Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых", — говорится в сообщении.

Ведомство находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями и выражает надежду, что вскоре россияне смогут продолжить отдых. При этом глава Ростуризма Зарина Догузова намерена обсудить ситуацию с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией.