С 103 российских туристов сняли изоляцию на Кубе, ещё 89 ожидают результатов теста
Ранее около 150 путешественников заявили, что застряли на курорте в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус, хотя анализы перед вылетом показывали отрицательный результат.
Кадр из видео © Instagram/katerina_tyuleneva_76
103 российских туриста, которых ранее изолировали на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов, уже продолжили отдых, их осмотрели врачи, и они сдали новые тесты. Ещё 89 ожидают результата повторных анализов. Об этом заявили в Ростуризме.
"По состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов с 103 человек изоляция была снята, они уже продолжили свой отдых. Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых", — говорится в сообщении.
Ведомство находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями и выражает надежду, что вскоре россияне смогут продолжить отдых. При этом глава Ростуризма Зарина Догузова намерена обсудить ситуацию с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией.
Напомним, около 150 российских туристов заявили, что застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а тесты перед вылетом показывали отрицательный результат.
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