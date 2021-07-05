Кипр признал российские сертификаты о вакцинации от ковида
Их обладателям сдавать ПЦР-тест при въезде не придётся. Однако остальные обязаны пройти исследование на ковид как перед отъездом, так и по прилёте.
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Власти Кипра признают российские сертификаты о вакцинации, теперь привитым туристам из России не нужно сдавать тест на коронавирус по приезде на остров. Об этом заявил министр туризма республики Саввас Пердиос.
"Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен", — приводит его слова РИА "Новости".
При этом Россия до сих пор входит в "красную" категорию на Кипре, поэтому путешественники обязаны сдать ПЦР-тест не менее чем за 72 часа до приезда, а также после прилёта на остров, где за это придётся отдать около 30 евро. Министр не исключил, что, когда эпидемиологическая ситуация в России улучшится, страна будет переведена в "оранжевую" категорию, которая позволит приезжать лишь с одним тестом.
В самой республике, заметил Пердиос, от ковида привито 65% населения, работают рестораны, гостиницы и различные службы. Передвижение по стране свободное, но есть требования о ношении масок в помещениях, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.
Напомним, авиасообщение с Кипром было возобновлено с 28 июня. Также теперь можно свободно улететь ещё в семь стран.
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