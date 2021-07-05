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Кипр признал российские сертификаты о вакцинации от ковида

Их обладателям сдавать ПЦР-тест при въезде не придётся. Однако остальные обязаны пройти исследование на ковид как перед отъездом, так и по прилёте.

5 июля, 09:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Кипра признают российские сертификаты о вакцинации, теперь привитым туристам из России не нужно сдавать тест на коронавирус по приезде на остров. Об этом заявил министр туризма республики Саввас Пердиос.

"Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Россия до сих пор входит в "красную" категорию на Кипре, поэтому путешественники обязаны сдать ПЦР-тест не менее чем за 72 часа до приезда, а также после прилёта на остров, где за это придётся отдать около 30 евро. Министр не исключил, что, когда эпидемиологическая ситуация в России улучшится, страна будет переведена в "оранжевую" категорию, которая позволит приезжать лишь с одним тестом.

Не привитые от ковида туристы с августа смогут вакцинироваться на курортах Кубани

Не привитые от ковида туристы с августа смогут вакцинироваться на курортах Кубани

В самой республике, заметил Пердиос, от ковида привито 65% населения, работают рестораны, гостиницы и различные службы. Передвижение по стране свободное, но есть требования о ношении масок в помещениях, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.

Напомним, авиасообщение с Кипром было возобновлено с 28 июня. Также теперь можно свободно улететь ещё в семь стран.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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