Кипр признал российские сертификаты о вакцинации от ковида

Власти Кипра признают российские сертификаты о вакцинации, теперь привитым туристам из России не нужно сдавать тест на коронавирус по приезде на остров. Об этом заявил министр туризма республики Саввас Пердиос.

"Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Россия до сих пор входит в "красную" категорию на Кипре, поэтому путешественники обязаны сдать ПЦР-тест не менее чем за 72 часа до приезда, а также после прилёта на остров, где за это придётся отдать около 30 евро. Министр не исключил, что, когда эпидемиологическая ситуация в России улучшится, страна будет переведена в "оранжевую" категорию, которая позволит приезжать лишь с одним тестом.

В самой республике, заметил Пердиос, от ковида привито 65% населения, работают рестораны, гостиницы и различные службы. Передвижение по стране свободное, но есть требования о ношении масок в помещениях, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.