Представитель МакSим рассказала о состоянии находящейся в коме певицы
Российская артистка госпитализирована почти месяц назад. Сейчас она находится в одной из больниц Москвы.
Фото © Instagram / maksimartist
Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) сообщил Лайфу о том, что исполнительница по-прежнему в тяжёлом состоянии. По словам Яны, речи о выводе артистки из искусственной комы пока не идёт.
"К сожалению, пока Марина по-прежнему на ИВЛ в тяжёлом состоянии, прогнозов по выходу с ИВЛ нет", — уточнила собеседница Лайфа.
Ранее врач рассказала, чем может обернуться для певицы МакSим долгое пребывание на ЭКМО. Поражение 80% лёгких, как у 38-летней артистки, бесспорно, потребует долгой реабилитации, подчеркнула медик. По её словам, чтобы вернуться к нормальной жизни, звезде понадобится ряд специальных процедур.
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