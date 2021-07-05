Представитель МакSим рассказала о состоянии находящейся в коме певицы

Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) сообщил Лайфу о том, что исполнительница по-прежнему в тяжёлом состоянии. По словам Яны, речи о выводе артистки из искусственной комы пока не идёт.

"К сожалению, пока Марина по-прежнему на ИВЛ в тяжёлом состоянии, прогнозов по выходу с ИВЛ нет", — уточнила собеседница Лайфа.