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Представитель МакSим рассказала о состоянии находящейся в коме певицы

Российская артистка госпитализирована почти месяц назад. Сейчас она находится в одной из больниц Москвы.

5 июля, 09:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNprcVVpecW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) сообщил Лайфу о том, что исполнительница по-прежнему в тяжёлом состоянии. По словам Яны, речи о выводе артистки из искусственной комы пока не идёт.

"К сожалению, пока Марина по-прежнему на ИВЛ в тяжёлом состоянии, прогнозов по выходу с ИВЛ нет", — уточнила собеседница Лайфа.

Стало известно, с кем остались дочери находящейся в коме певицы МакSим

Стало известно, с кем остались дочери находящейся в коме певицы МакSим

Ранее врач рассказала, чем может обернуться для певицы МакSим долгое пребывание на ЭКМО. Поражение 80% лёгких, как у 38-летней артистки, бесспорно, потребует долгой реабилитации, подчеркнула медик. По её словам, чтобы вернуться к нормальной жизни, звезде понадобится ряд специальных процедур.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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