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"Всё": Юлия Меньшова простилась с отцом отрывком из фильма "Любовь и голуби"

Подписчики выражают в комментариях соболезнования и слова поддержки актрисе.

5 июля, 09:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQiXG0Pr4OM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">juliavmenshova</a></p>

Фото © Instagram / juliavmenshova

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в память об отце Владимире Меньшове опубликовала в своём инстаграме его фото и отрывок из фильма "Любовь и голуби". Также она показала фотографии отца.

"Всё, всё. Всё", — говорит на кадрах актёр Александр Михайлов, исполнивший в фильме Меньшова роль Василия Кузякина.

Подписчики выражают в комментариях соболезнования и слова поддержки актрисе. Они пишут, что Меньшов останется "в душах и сердцах нескольких поколений, миллионов людей". Многие признаются, что не смогли сдержать слёз.

Ранее "Мосфильм" сообщил, что на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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