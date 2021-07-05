"Всё": Юлия Меньшова простилась с отцом отрывком из фильма "Любовь и голуби"
Подписчики выражают в комментариях соболезнования и слова поддержки актрисе.
Фото © Instagram / juliavmenshova
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в память об отце Владимире Меньшове опубликовала в своём инстаграме его фото и отрывок из фильма "Любовь и голуби". Также она показала фотографии отца.
"Всё, всё. Всё", — говорит на кадрах актёр Александр Михайлов, исполнивший в фильме Меньшова роль Василия Кузякина.
Подписчики выражают в комментариях соболезнования и слова поддержки актрисе. Они пишут, что Меньшов останется "в душах и сердцах нескольких поколений, миллионов людей". Многие признаются, что не смогли сдержать слёз.
Ранее "Мосфильм" сообщил, что на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции.
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