Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в память об отце Владимире Меньшове опубликовала в своём инстаграме его фото и отрывок из фильма "Любовь и голуби". Также она показала фотографии отца.

"Всё, всё. Всё", — говорит на кадрах актёр Александр Михайлов, исполнивший в фильме Меньшова роль Василия Кузякина.

Подписчики выражают в комментариях соболезнования и слова поддержки актрисе. Они пишут, что Меньшов останется "в душах и сердцах нескольких поколений, миллионов людей". Многие признаются, что не смогли сдержать слёз.