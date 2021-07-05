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Песков отреагировал на сообщения о "донастройке" налогов на 400 млрд рублей

Любую информацию по этой теме нужно уточнять в Правительстве РФ, заметил представитель Кремля.

5 июля, 09:28
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Обсуждение повышения налогов в Правительстве РФ является рабочим процессом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это процесс рабочий, который происходит в правительстве. Поэтому любую информацию [нужно уточнять] там", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, газета "Ведомости" сообщила, что в правительстве обсуждают концепцию "донастройки" налоговой системы для того, чтобы в течение следующих трёх лет пополнять бюджет ещё на 400 миллиардов рублей. Подобные меры необходимы для поиска источников финансирования стратегических инициатив.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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