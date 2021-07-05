Песков отреагировал на сообщения о "донастройке" налогов на 400 млрд рублей

"Это процесс рабочий, который происходит в правительстве. Поэтому любую информацию [нужно уточнять] там", — сказал представитель Кремля.

Напомним, газета "Ведомости" сообщила, что в правительстве обсуждают концепцию "донастройки" налоговой системы для того, чтобы в течение следующих трёх лет пополнять бюджет ещё на 400 миллиардов рублей. Подобные меры необходимы для поиска источников финансирования стратегических инициатив.