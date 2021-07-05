РПЛ не собирается вводить потолок зарплат с начала нового сезона
Ранее о необходимости его введения после провала сборной России на Евро-2020 говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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Ограничения по зарплатам футболистов не будут вводиться в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом со ссылкой на источники сообщает "РБК-Спорт".
"Никаких изменений к началу сезона не планируется. По крайней мере, многие руководители в РФС не знали о таких глобальных реформах. В РПЛ выводы и поручения руководства страны стали неожиданными", — подчеркнул собеседник издания из РПЛ.
По его словам, на сегодняшний день это невозможно сделать из-за того, что очередной розыгрыш чемпионата России начинается совсем скоро, поэтому существует риск не успеть сформировать чёткие правила.
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Ранее о необходимости его введения после провала сборной России на Евро-2020 говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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