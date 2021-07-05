РПЛ не собирается вводить потолок зарплат с начала нового сезона

Ограничения по зарплатам футболистов не будут вводиться в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом со ссылкой на источники сообщает "РБК-Спорт".

"Никаких изменений к началу сезона не планируется. По крайней мере, многие руководители в РФС не знали о таких глобальных реформах. В РПЛ выводы и поручения руководства страны стали неожиданными", — подчеркнул собеседник издания из РПЛ.

По его словам, на сегодняшний день это невозможно сделать из-за того, что очередной розыгрыш чемпионата России начинается совсем скоро, поэтому существует риск не успеть сформировать чёткие правила.