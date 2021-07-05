Немецкий художник изобразил события Евро-2020 на туалетной бумаге

Немецкий художник Себастиан Клюр изобразил главные события плей-офф чемпионата Европы по футболу на туалетной бумаге. Свою работу он представил в "Инстаграме".

На туалетную бумагу попали как события 1/8 финала турнира, так и четвертьфиналов. Клюр, в частности, нарисовал, как капитан сборной Португалии Криштиану Роналду покидал Евро после поражения от Бельгии (0:1) и как Испания и Швейцария выдали триллер с восемью забитыми голами (5:3).