Немецкий художник изобразил события Евро-2020 на туалетной бумаге
Турнир завершится тремя матчами на лондонском стадионе "Уэмбли". В полуфинале Англия сыграет с Данией, а Италия — с Испанией.
Фото © Instagram / Sebastian Klur
Немецкий художник Себастиан Клюр изобразил главные события плей-офф чемпионата Европы по футболу на туалетной бумаге. Свою работу он представил в "Инстаграме".
На туалетную бумагу попали как события 1/8 финала турнира, так и четвертьфиналов. Клюр, в частности, нарисовал, как капитан сборной Португалии Криштиану Роналду покидал Евро после поражения от Бельгии (0:1) и как Испания и Швейцария выдали триллер с восемью забитыми голами (5:3).
Instagram / Sebastian Klur
Оставшиеся три матча Евро-2020 состоятся на лондонском стадионе "Уэмбли". В полуфинале Италия 6 июля сыграет с Испанией, а Дания 7 июля встретится с Англией.
Финальный матч запланирован на воскресенье, 11 июля.
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