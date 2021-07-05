Актёр и кинорежиссёр Александр Михайлов признался, что счастлив был дружить с Меньшовым на протяжении 50 лет и работать вместе над известной и полюбившейся россиянам картиной "Любовь и голуби". Он выразил соболезнования Вере Алентовой и Юлечке, дочке, в беседе с RT .

"В жизни очень талантливый, истинно русский режиссёр. Очень талантливый. Со своей позицией, своим видением. Человек, который чувствовал пульс времени, пульс России, и боль её он чувствовал как свою собственную. Ушёл, конечно, очень сильный, очень мощный режиссёр. Я не скажу, что мы так уж дружили, каждый день перезванивались. Нет, мы дружили по корням, по основам, основополагающим принципам. Иногда и спорили, но это всегда было интересно... Потрясающий, большой русский режиссёр. Я в шоке", — говорит Михайлов.