"Не могу поверить": Гаркалина и Михайлова потрясла смерть Меньшова
Ушёл человек, который чувствовал пульс времени, пульс России, её боль, ушёл очень сильный, мощный режиссёр, призналась звезда фильма "Любовь и голуби".
Фото © ТАСС / Артём Геодакян, © ТАСС / Роман Вуколов
Актёра, театрального педагога Валерия Гаркалина потрясла смерть Владимира Меньшова. По словам артиста, он был для него другом и учителем.
"Я просто потрясён событием. Не могу поверить, что это случилось. Светлая память Владимира Валентиновича, моего учителя, прекрасного друга, товарища, необыкновенного гражданина, я очень скорблю", — сказал Гаркалин в интервью телеканалу "Звезда".
Актёр и кинорежиссёр Александр Михайлов признался, что счастлив был дружить с Меньшовым на протяжении 50 лет и работать вместе над известной и полюбившейся россиянам картиной "Любовь и голуби". Он выразил соболезнования Вере Алентовой и Юлечке, дочке, в беседе с RT.
"В жизни очень талантливый, истинно русский режиссёр. Очень талантливый. Со своей позицией, своим видением. Человек, который чувствовал пульс времени, пульс России, и боль её он чувствовал как свою собственную. Ушёл, конечно, очень сильный, очень мощный режиссёр. Я не скажу, что мы так уж дружили, каждый день перезванивались. Нет, мы дружили по корням, по основам, основополагающим принципам. Иногда и спорили, но это всегда было интересно... Потрясающий, большой русский режиссёр. Я в шоке", — говорит Михайлов.
Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Дату и время прощания с артистом сообщат позже.
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