Расстрельная должность: РФС не может договориться с российскими тренерами, а в сборную ждут иностранца История с будущим наставником главной футбольной команды страны потихоньку начинает превращаться в эпопею, конца которой ещё совсем не видно. 6 июля, 11:27 Фото © Shutterstock

С момента позорного вылета нашей сборной с Евро-2020 прошло уже две недели. Турнир уверенно шагает в сторону финала, но, кажется, только не для нашей страны. Вся Россия с тех самых пор активно обсуждает причины фиаско, а теперь ещё и фигуру нового главного тренера сборной. Правда, пока и старого никто не увольнял.

Лайф в одном из предыдущих материалов называл возможных кандидатов на пост главного тренера сборной. Что-то из этого нашло подтверждение. СМИ активно писали, что Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин рассматриваются РФС в качестве возможных преемников Черчесова.

Однако, по информации "РБ-Спорт", все три наших специалиста ответили РФС отказом. Причина проста и понятна: скоро стартует сезон в РПЛ, где все тренеры активно трудятся, и менять свои команды на сборную наставники явно не готовы.

Теперь же СМИ активно обсуждают других возможных кандидатов. И тут, как бы ни было грустно, на ум приходят только иностранные специалисты. Печально от того, что никто из представителей отечественной тренерской школы на сегодня не готов или не может, а возможно, и не хочет занимать пост наставника главной команды страны. Должность-то расстрельная: проиграешь — тут же вспомнят все грехи и "физруком" обзовут.

Иностранцев может ждать такая же перспектива, да только за гораздо более существенный оклад. Список кандидатов прилично сузился: сейчас активно обсуждают кандидатуры Йоахима Лёва и старого знакомого "Зенита" Андре Виллаш-Боаша.

По информации "Чемпионата", бывший тренер немецкой дружины входит в шорт-лист кандидатов на место Черчесова. Опытный наставник, который за 15 лет вырастил несколько прекрасных поколений бундестим, наверняка и нашей команде подойдёт. Только вряд ли ему это надо будет. Лёв хотел взять паузу в карьере, заняться своими делами, а не переходить в сборную, где не будет и минутки на отдых.

Виллаш-Боаш — кандидатура более реальная. Он знаком с Россией, добивался неплохих результатов с "Зенитом", да и без работы уже немало времени сидит. К тому же при нём неплохо забивал Артём Дзюба. Наверняка контакты с ним у нынешнего руководства РФС есть, и очень неплохие. Но ведь и 43-летний специалист — фигура достаточно неоднозначная. Вспомнить только, с каким скандалом он уходил из "Марселя" — последнего на сегодня места его работы. Там он сначала объявил о своей отставке, однако потом стало понятно, что Виллаш-Боаш был просто уволен.

К тому же платить португальцу нужно будет тоже немало. Маловероятно, что он согласится возглавить многострадальную сборную России за те же 2,5 миллиона евро, что есть у Станислава Черчесова. В то же время Виллаш-Боаш будет гораздо дешевле, нежели Йоахим Лёв.

Ещё один кандидат — тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович. За семь лет у руля национальной команды он смог добиться неплохих результатов. Да и Евро-2020 получился для его команды весьма удачным. Вряд ли швейцарская федерация захочет избавляться от такого тренера за полтора года до чемпионата мира в Катаре. Да и сам Петкович в последние дни никак не отвечал на вопросы журналистов об интересе к нему со стороны "Зенита".

В целом иностранцы с нашей сборной справлялись достаточно неплохо. Гус Хиддинк довёл до бронзы на Евро-2008, Дик Адвокат и Фабио Капелло удачно проходили квалификации к Евро-2012 и ЧМ-2014 соответственно, но проваливались на крупных турнирах. Противопоставить Хиддинку можно Черчесова, который здорово проявил себя на домашнем мундиале, но, как и у голландца, дальше был серьёзный спад.

Однако Черчесов ведь ещё не уволен. На перемены намекнул Владимир Путин, а в правительстве говорят о недовольстве результатами. Кажется, что всё против Станислава Саламовича. Нюанс лишь в том, что определяться с его возможным сменщиком нужно как можно быстрее, ведь, по сути, уже через полтора месяца сборную нужно снова собирать и играть в квалификации ЧМ-2022. Этот фактор может стать ключевым и спасти карьеру Черчесова.

Правда, по информации Bobsoccer.ru, РФС не предлагал Семаку, Слуцкому и Карпину должность в сборной. Равно как и остальным отечественным тренерам. Исходя из этого, можно предположить, что и с иностранцами пока беседы не было. А время поджимает.

Однако от одной мысли о том, что наши тренеры не хотят возглавить главную команду страны, становится грустно. Судя по всему, о гордости или же новом большом вызове теперь нет и речи. Может, и нужен нашей сборной иностранец, которого не будут волновать кризисы и проблемы русского футбола. Да, это будет дорого стоить, может, даже очень, но кто знает, что из этого получится.