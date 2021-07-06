НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Барселона" может продать одного из лидеров ради продления контракта с Месси

Капитан команды 1 июля стал свободным агентом. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о подписании нового соглашения с аргентинцем.

6 июля, 10:59
<p>Антуан Гризманн. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1369016334139482112" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FC Barcelona</a></p>

Антуан Гризманн. Фото © Twitter / FC Barcelona

"Барселона" может в ближайшее время продать одного из лидеров команды — французского нападающего Антуана Гризманна. Об этом передаёт испанская газета AS.

По её информации, необходимость продажи форварда может быть связана с ожидаемым продлением контракта с капитаном команды Лионелем Месси на фоне серьёзных финансовых проблем. Также отмечается, что Гризманну будет непросто претендовать на место в стартовом составе после перехода в "Барселону" голландца Мемфиса Депая и аргентинца Серхио Агуэро.

Лионель Месси стал свободным агентом, и "Спартак" позвал его к себе

Лионель Месси стал свободным агентом, и "Спартак" позвал его к себе

Месси 1 июля стал свободным агентом. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о подписании нового контракта с аргентинцем сроком до 2023 года.

Гризманн в 2019 году перешёл в "Барселону" из мадридского "Атлетико". Сумма сделки составила 120 миллионов евро. В составе каталонского клуба француз провёл 99 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 17 результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Локомотив" назначил экс-тренера "Лейпцига" руководителем по спорту и развитию

сегодня в 11:36

Расстрельная должность: РФС не может договориться с российскими тренерами, а в сборную ждут иностранца

сегодня в 11:27

Джефф Монсон заявил о желании завершить карьеру поединком с Фёдором Емельяненко

сегодня в 11:30

Командир разбившегося Ан-26 за месяц почти исчерпал допустимое время налёта

сегодня в 11:37

"Выпишут люлей": Блогер Mellstroy матом обрадовался дате оглашения приговора

сегодня в 11:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1