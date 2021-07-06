"Барселона" может продать одного из лидеров ради продления контракта с Месси

"Барселона" может в ближайшее время продать одного из лидеров команды — французского нападающего Антуана Гризманна. Об этом передаёт испанская газета AS.

По её информации, необходимость продажи форварда может быть связана с ожидаемым продлением контракта с капитаном команды Лионелем Месси на фоне серьёзных финансовых проблем. Также отмечается, что Гризманну будет непросто претендовать на место в стартовом составе после перехода в "Барселону" голландца Мемфиса Депая и аргентинца Серхио Агуэро.

Месси 1 июля стал свободным агентом. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о подписании нового контракта с аргентинцем сроком до 2023 года.