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"Металлург" вывел из обращения номер лучшего бомбардира в истории КХЛ Мозякина

Накануне 40-летний хоккеист завершил свою карьеру. В составе магнитогорского клуба он выиграл два Кубка Гагарина.

6 июля, 09:54
<p>Фото © <a href="https://www.metallurg.ru/press/club-news/500910/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК "Металлург"</a></p>

Фото © ХК "Металлург"

Магнитогорский "Металлург" вывел из обращения десятый номер, принадлежавший многолетнему капитану команды Сергею Мозякину. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

"В качестве признания уникальных достижений, в честь лучшего из лучших хоккейный клуб "Металлург" выводит из игрового обращения команды мастеров номер нападающего — отныне и навсегда № 10 в "Магнитке" только Сергей Мозякин", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

О завершении карьеры Мозякина стало известно накануне. 40-летний форвард выступал за "Металлург" с 2011 по 2021 год. В составе клуба он выиграл два Кубка Гагарина.

Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин завершил спортивную карьеру

Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин завершил спортивную карьеру

Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Он набрал 756 очков (351 шайбу + 405 результативных передач) в регулярных чемпионатах и 172 балла (68+104) в плей-офф.

Кроме того, нападающий лидирует в чемпионатах страны за всю историю и по количеству заброшенных шайб (556), и по передачам (656), и по набранным очкам (1212).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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