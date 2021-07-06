"Металлург" вывел из обращения номер лучшего бомбардира в истории КХЛ Мозякина

Магнитогорский "Металлург" вывел из обращения десятый номер, принадлежавший многолетнему капитану команды Сергею Мозякину. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

"В качестве признания уникальных достижений, в честь лучшего из лучших хоккейный клуб "Металлург" выводит из игрового обращения команды мастеров номер нападающего — отныне и навсегда № 10 в "Магнитке" только Сергей Мозякин", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

О завершении карьеры Мозякина стало известно накануне. 40-летний форвард выступал за "Металлург" с 2011 по 2021 год. В составе клуба он выиграл два Кубка Гагарина.

Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Он набрал 756 очков (351 шайбу + 405 результативных передач) в регулярных чемпионатах и 172 балла (68+104) в плей-офф.