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Романов помог "Монреалю" победить "Тампу" и остаться в серии за Кубок Стэнли

Счёт противостояния до четырёх побед стал 3-1 в пользу "молний". Пятая игра состоится через два дня — 8 июля.

6 июля, 03:22

Кадр из видео Twitter / NHL

Российский защитник "Монреаль Канадиенс" Александр Романов забросил свою первую шайбу в дебютном для него матче финальной серии Кубка Стэнли против "Тампы-Бэй Лайтнинг". В итоге канадцы взяли верх дома со счётом 3:2 в овертайме и выиграли первую игру в борьбе за главный трофей НХЛ.

Также в составе "Монреаля" дубль сделал Джош Андерсон. У "молний" шайбы забрасывали Патрик Марун и Барклай Гудроу. Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали. Андрей Василевский отразил 18 бросков из 21.

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Счёт в серии стал 3-1 в пользу "Тампы". Пятая игра состоится 8 июля на площадке "молний".

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