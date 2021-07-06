Романов помог "Монреалю" победить "Тампу" и остаться в серии за Кубок Стэнли

Российский защитник "Монреаль Канадиенс" Александр Романов забросил свою первую шайбу в дебютном для него матче финальной серии Кубка Стэнли против "Тампы-Бэй Лайтнинг". В итоге канадцы взяли верх дома со счётом 3:2 в овертайме и выиграли первую игру в борьбе за главный трофей НХЛ.