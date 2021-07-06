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Йоахим Лёв или Андре Виллаш-Боаш могут возглавить сборную России вместо Черчесова

Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, по данным СМИ, отказались от высокого поста.

5 июля, 21:36
<p>Йоахим Лёв, Андре Виллаш-Боаш. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance, ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Йоахим Лёв, Андре Виллаш-Боаш. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance, ТАСС / Валерий Шарифулин

В список кандидатов на пост главного тренера футбольной сборной России входят два известных зарубежных специалиста — немец Йоахим Лёв и португалец Андре Виллаш-Боаш.

Как сообщает "РБ Спорт", ни один российский тренер не согласился на предложение РФС возглавить сборную. В список входили Сергей Семак ("Зенит"), Валерий Карпин ("Ростов") и уже ранее тренировавший команду Леонид Слуцкий ("Рубин"). Наставники отметили, что скоро начинается клубный сезон и они не готовы бросать свои команды. Поэтому в РФС обратили внимание на зарубежных специалистов, и в частности на 43-летнего Виллаша-Боаша, который имеет опыт работы в России — с 2014 по 2016 год он возглавлял "Зенит". Также португалец тренировал марсельский "Олимпик", "Шанхай СИПГ", "Тоттенхэм", "Челси" и "Порту".

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В свою очередь "Чемпионат" сообщает, что РФС также рассматривает на пост главного тренера сборной России бывшего наставника национальной команды Германии 61-летнего Йоахима Лёва, который ушёл со своего поста совсем недавно — после неудачного выступления на чемпионате Европы, где немцы проиграли англичанам в 1/8 финала. Уточняется, что Лёв один из трёх иностранцев, кто претендует на эту должность. Под его руководством бундестим выиграли чемпионат мира 2014 года. Также он тренировал венскую "Аустрию", "Тироль", "Карлсруэ", "Штутгарт", "Фенербахче" и "Аданаспор". Имя третьего кандидата неизвестно.

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Напомним, вопрос о новом главном тренере сборной России встал после неудачного выступления команды Станислава Черчесова на Евро-2020, где россияне не смогли выйти из группы, заняв последнее место. При этом сам наставник на пресс-конференции заявил, что никуда уходить не собирается.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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