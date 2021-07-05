Российский теннисист Андрей Рублёв в матче четвёртого круга Уимблдона проиграл Мартону Фучовичу из Венгрии со счётом 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6. Соревнования проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.

Встреча продолжалась почти 2 часа 41 минуту. В активе россиянина четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Кроме того, он семь раз отдавал сопернику свою подачу.

Ведя по партиям, Рублёв с начала четвёртого сета проиграл девять геймов подряд. По ходу пятой, решающей партии россиянин вернул потерянную подачу и сократил отставание до минимума (2:3), но в концовке не смог догнать Фучовича.

В четвертьфинале венгерский теннисист сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, разгромившим Кристиана Гарина из Чили (6:2, 6:4, 6:2). Встреча состоится в среду, 7 июля.