Россиянин Карен Хачанов в матче четвёртого круга Уимблдона победил американца Себастьяна Корду со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Соревнования проходят на кортах всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в пригороде Лондона.

Встреча продолжалась почти четыре часа. За это время российский теннисист, посеянный на Уимблдоне под 25-м номером, исполнил 19 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 15, отдав сопернику девять своих подач.

В пятом, решающем сете Хачанов уступал 0:2, но смог переломить ход встречи. В концовке он трижды проигрывал свою подачу, подавая на матч, и лишь в 18-м гейме смог поставить победную точку.

Ранее в первом круге турнира Хачанов одолел Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Во втором раунде он победил Егора Герасимова из Белоруссии — 6:1, 7:6 (7:3), 6:3, в третьем — американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 6:4).

Россиянин впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. Ранее его лучшим результатом на турнире была 1/8 финала в 2018 году.