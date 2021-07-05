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Победа в четырёхчасовом триллере: Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Его следующим соперником будет испанец Роберто Баутиста-Агут или Денис Шаповалов, представляющий Канаду.

5 июля, 14:13
<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/karenkhachanov/status/1411383193278767106/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> karenkhachanov </a></p>

Фото © Twitter / karenkhachanov

Россиянин Карен Хачанов в матче четвёртого круга Уимблдона победил американца Себастьяна Корду со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Соревнования проходят на кортах всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в пригороде Лондона.

Встреча продолжалась почти четыре часа. За это время российский теннисист, посеянный на Уимблдоне под 25-м номером, исполнил 19 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 15, отдав сопернику девять своих подач.

В пятом, решающем сете Хачанов уступал 0:2, но смог переломить ход встречи. В концовке он трижды проигрывал свою подачу, подавая на матч, и лишь в 18-м гейме смог поставить победную точку.

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Ранее в первом круге турнира Хачанов одолел Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Во втором раунде он победил Егора Герасимова из Белоруссии — 6:1, 7:6 (7:3), 6:3, в третьем — американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 6:4).

Россиянин впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. Ранее его лучшим результатом на турнире была 1/8 финала в 2018 году.

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Следующим соперником россиянина на турнире станет победитель матча между испанцем Роберто Баутистой-Агутом или Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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