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Названа причина трагической гибели 24-летнего вратаря НХЛ Кивлениекса

Ранее сообщалось, что спортсмен якобы ударился головой — и это стало причиной его гибели.

5 июля, 18:42
<p>Фото © Frank Jansky / Icon Sportswire via Getty Images</p>

Фото © Frank Jansky / Icon Sportswire via Getty Images

Вратарь клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и член сборной Латвии Матисс Кивлениекс погиб из-за травмы груди, после того как в него попал снаряд фейерверка. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление судмедэксперта.

Трагедия случилась 4 июля во время празднования Дня независимости США. Выстрел фейерверка угодил спортсмену в грудную клетку в область сердца. 24-летняя звезда НХЛ скончалась на месте. При этом в клубе заявляли, что причиной смерти голкипера якобы стала травма головы, вызванная падением после несчастного случая.

Отметим, что за всё время в НХЛ Кивлениекс провёл восемь матчей в главной хоккейной лиге мира. Кроме того, он принимал участие в последнем чемпионате мира, который для Латвии стал домашним. В четырёх поединках Кивлениекс пропустил девять шайб.

"Был настоящим примером в спорте": Голкипер сборной Латвии по хоккею умер в возрасте 24 лет

"Был настоящим примером в спорте": Голкипер сборной Латвии по хоккею умер в возрасте 24 лет

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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