Названа причина трагической гибели 24-летнего вратаря НХЛ Кивлениекса

Вратарь клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и член сборной Латвии Матисс Кивлениекс погиб из-за травмы груди, после того как в него попал снаряд фейерверка. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление судмедэксперта.

Трагедия случилась 4 июля во время празднования Дня независимости США. Выстрел фейерверка угодил спортсмену в грудную клетку в область сердца. 24-летняя звезда НХЛ скончалась на месте. При этом в клубе заявляли, что причиной смерти голкипера якобы стала травма головы, вызванная падением после несчастного случая.