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Создан онлайн-калькулятор, прогнозирующий дату смерти

Такая система даёт возможность врачам и родственникам пожилых людей понять, в чём нуждается человек.

5 июля, 18:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Канаде учёные создали онлайн-калькулятор, который прогнозирует самое вероятное время смерти пожилого человека, сообщает журнал Канадской медицинской ассоциации.

На такое необычное изобретение учёных сподвигли показатели статистики, согласно которым 80% пожилых людей в стране не получают необходимого ухода в последний год жизни и большинство умирает по непредсказуемым причинам. Такой калькулятор даёт возможность врачам и родственникам пожилых понять, в чём они нуждаются.

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Система разработана на основе данных о 491 тысяче человек, которые пользовались услугами по уходу на дому в течение шести лет. При помощи этих сведений исследователи выяснили, какие основные факторы приводят к смерти. Учёные убеждены, что по повседневному поведению человека можно точнее определить, что он скоро умрёт, чем по наличию серьёзных заболеваний. Например, если пожилой начинает меньше двигаться, есть и хуже следит за собой, то вероятность его смерти в ближайшие шесть месяцев увеличивается.

Система не даёт стопроцентного прогноза, но врач, опираясь на него, может подобрать пациенту необходимое лечение и таким образом продлить срок его жизни.

Ранее Лайф писал о том, что студенты и учёные Центра проектной деятельности (ЦПД) Дальневосточного федерального университета во Владивостоке создали технологию использования нейросетей в протезе нижних конечностей. Так, она позволяет приспособлению "учиться", подстраиваясь под пациента, и самому совершать нужные движения.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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