Создан онлайн-калькулятор, прогнозирующий дату смерти

В Канаде учёные создали онлайн-калькулятор, который прогнозирует самое вероятное время смерти пожилого человека, сообщает журнал Канадской медицинской ассоциации.

На такое необычное изобретение учёных сподвигли показатели статистики, согласно которым 80% пожилых людей в стране не получают необходимого ухода в последний год жизни и большинство умирает по непредсказуемым причинам. Такой калькулятор даёт возможность врачам и родственникам пожилых понять, в чём они нуждаются.

Система разработана на основе данных о 491 тысяче человек, которые пользовались услугами по уходу на дому в течение шести лет. При помощи этих сведений исследователи выяснили, какие основные факторы приводят к смерти. Учёные убеждены, что по повседневному поведению человека можно точнее определить, что он скоро умрёт, чем по наличию серьёзных заболеваний. Например, если пожилой начинает меньше двигаться, есть и хуже следит за собой, то вероятность его смерти в ближайшие шесть месяцев увеличивается.

Система не даёт стопроцентного прогноза, но врач, опираясь на него, может подобрать пациенту необходимое лечение и таким образом продлить срок его жизни.