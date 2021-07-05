"Есть вопросы": Глава Ростуризма решила обсудить с кубинским коллегой ситуацию с россиянами
Она выразила надежду на то, что в скором времени путешественники из РФ спокойно продолжат свой отпуск.
Свыше сотни российских туристов, которые оказались на обсервации на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов, уже не находятся на режиме самоизоляции. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"На Кубе с 106 российских туристов уже снят режим самоизоляции. Данные постоянно обновляются, по трём туристам положительное решение принято буквально в последний час. 86 туристов ещё ожидают повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых", — сказала она.
Догузова добавила, что Ростуризм на связи с туроператорами и страховыми компаниями. Она выразила надежду на то, что в скором времени ситуация будет урегулирована — и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск. При этом глава Ростуризма сообщила о планах обсудить положение с министром туризма Кубы. По её словам, у российской стороны, "безусловно, есть вопросы к коллегам".
Напомним, российские туристы ранее заявили, что застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а тесты перед вылетом показывали отрицательный результат. В Роспотребнадзоре уточнили, что держат ситуацию на контроле.
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