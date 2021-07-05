Свыше сотни российских туристов, которые оказались на обсервации на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов, уже не находятся на режиме самоизоляции. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"На Кубе с 106 российских туристов уже снят режим самоизоляции. Данные постоянно обновляются, по трём туристам положительное решение принято буквально в последний час. 86 туристов ещё ожидают повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых", — сказала она.

Догузова добавила, что Ростуризм на связи с туроператорами и страховыми компаниями. Она выразила надежду на то, что в скором времени ситуация будет урегулирована — и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск. При этом глава Ростуризма сообщила о планах обсудить положение с министром туризма Кубы. По её словам, у российской стороны, "безусловно, есть вопросы к коллегам".