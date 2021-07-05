Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её окружение.

"[Она] госпитализирована с диагнозом "коронавирусная инфекция", находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", — сказал собеседник агентства и добавил, что работа в аппарате уполномоченного по правам человека в России ведётся в обычном режиме.