Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом
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Лечащие омбудсмена врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её окружение.
"[Она] госпитализирована с диагнозом "коронавирусная инфекция", находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", — сказал собеседник агентства и добавил, что работа в аппарате уполномоченного по правам человека в России ведётся в обычном режиме.
А ранее Лайф рассказывал, что певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.