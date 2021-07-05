Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом
При этом работа в аппарате уполномоченной по правам человека в России ведётся в обычном режиме.
Фото © ТАСС/Антон Новодережкин
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на её окружение.
"Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", — сказал собеседник агентства.
А ранее Лайф рассказывал, что певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранн
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