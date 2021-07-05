Вирусолог-экспериментатор вспомнил самую тяжёлую вакцину, но она не от ковида

Вирусолог-экспериментатор Александр Чепурнов рассказал, сколько раз и какими вакцинами он был привит за период работы в "Векторе". Он также признался, что тяжелее всего ему было после прививки от холеры.

Бывший начальник лаборатории особо опасных вирусных инфекций центра "Вектор" заметил, что за первые десять лет работы испытал на себе 18 вакцин, при этом никаких особых последствий они не дали. Среди них прививки от чумы, сибирской язвы, туляремии, бруцеллёза и даже венесуэльского энцефаломиелита лошадей, которая экспериментатору запомнилась больше всего, ведь, чтобы работать с этой инфекцией, Чепурнов испытал на себе разные версии вакцины шесть раз.

"Очень тяжело я переносил холерную вакцину. После неё я реально почувствовал, где у меня находится печень, её три дня сильно ломило. Но никто освобождений не давал", — сказал Чепурнов в беседе с kp.ru.

По мнению специалиста, даже в экспериментальных препаратах ничего страшного нет и такой опыт рассматривается как дополнительный тренинг для иммунной системы. Максимум, что может быть, два-три дня недомоганий, однако после этого — выработка иммунитета от коварных болезней.