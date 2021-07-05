Моника Беллуччи снялась с 16-летней дочерью Девой для обложки Vogue
Для снимка их одели в атласные платья. Поклонники восхитились внешним видом матери и дочери и назвали их королевами.
Фото © Instagram / vogueitalia
Итальянская актриса Моника Беллуччи оказалась на обложке журнала Vogue вместе со своей 16-летней дочерью Девой Кассель. Кадр опубликован в инстаграме издания.
На 56-летней Монике и её дочери надеты чёрные атласные платья от Dolce & Gabbana с глубоким вырезом и чёрные колготки. Волосы Моники убраны назад, а у Девы заплетена длинная коса. Автором съёмки выступил известный фотограф Паоло Роверси. Поклонники восхитились внешним видом матери и дочери, назвав их королевами.
В личных аккаунтах Моники и Девы есть и другие снимки из этой коллекции. Так, на одном из них родственницы стоят на переднем плане, а их силуэты смазаны. Девушка смотрит в кадр, а её мать щекой прижимается к своей дочери. Ещё один кадр показывает героинь в полулежачей позе, при этом одежда на них уже другая. У Девы большой белый воротник, а её мать в элегантном бордовом платье с чёрными перчатками.
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