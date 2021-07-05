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Моника Беллуччи снялась с 16-летней дочерью Девой для обложки Vogue

Для снимка их одели в атласные платья. Поклонники восхитились внешним видом матери и дочери и назвали их королевами.

5 июля, 16:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ8jOvcpIVb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vogueitalia</a></p>

Фото © Instagram / vogueitalia

Итальянская актриса Моника Беллуччи оказалась на обложке журнала Vogue вместе со своей 16-летней дочерью Девой Кассель. Кадр опубликован в инстаграме издания.

На 56-летней Монике и её дочери надеты чёрные атласные платья от Dolce & Gabbana с глубоким вырезом и чёрные колготки. Волосы Моники убраны назад, а у Девы заплетена длинная коса. Автором съёмки выступил известный фотограф Паоло Роверси. Поклонники восхитились внешним видом матери и дочери, назвав их королевами.

В личных аккаунтах Моники и Девы есть и другие снимки из этой коллекции. Так, на одном из них родственницы стоят на переднем плане, а их силуэты смазаны. Девушка смотрит в кадр, а её мать щекой прижимается к своей дочери. Ещё один кадр показывает героинь в полулежачей позе, при этом одежда на них уже другая. У Девы большой белый воротник, а её мать в элегантном бордовом платье с чёрными перчатками.

  • Фото © Instagram / d.casseluxxi
    Фото © Instagram / d.casseluxxi
  • Фото © Instagram / monicabellucciofficiel
    Фото © Instagram / monicabellucciofficiel

Фото © Instagram / d.casseluxxi

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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