Моника Беллуччи снялась с 16-летней дочерью Девой для обложки Vogue

На 56-летней Монике и её дочери надеты чёрные атласные платья от Dolce & Gabbana с глубоким вырезом и чёрные колготки. Волосы Моники убраны назад, а у Девы заплетена длинная коса. Автором съёмки выступил известный фотограф Паоло Роверси. Поклонники восхитились внешним видом матери и дочери, назвав их королевами.

В личных аккаунтах Моники и Девы есть и другие снимки из этой коллекции. Так, на одном из них родственницы стоят на переднем плане, а их силуэты смазаны. Девушка смотрит в кадр, а её мать щекой прижимается к своей дочери. Ещё один кадр показывает героинь в полулежачей позе, при этом одежда на них уже другая. У Девы большой белый воротник, а её мать в элегантном бордовом платье с чёрными перчатками.