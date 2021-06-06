Родители избавились от дочки-альбиноса, отдав её в детдом, но спустя 16 лет красотка попала в Vogue
Китаянка Сюэли Аббинг родилась с альбинизмом. Ужаснувшись внешности девочки, родители отнесли её к ближайшему детскому дому и просто оставили малышку у порога. Узнай, кем стала дочь спустя 16 лет, они бы кусали локти.
Уже скоро после того, как девочка попала в приют, её усыновила семья из Нидерландов. Там, где биологические родители нашли уродство, приёмные видели лишь красоту. Поэтому, пока Сюэли росла, они всеми возможными способами воспитывали в ней уверенность и напоминали, какая она красивая. Так, к 11 годам девочка уже начала работать моделью и строит свою карьеру в этой сфере до сих пор.
В модельном бизнесе выглядеть иначе — это благословение, а не проклятие. К тому же это даёт мне средства и возможность для повышения осведомлённости об альбинизме. Конечно, до сих пор есть модели под два метра ростом и сантиметровой талией, но в средствах массовой информации всё чаще появляются люди с ограниченными возможностями и другими особенностями. Это здорово, но до того момента, когда это станет нормой, ещё далеко
Сюэли стала моделью абсолютно случайно. Мама девочки Яра разговаривала с дизайнером из Гонконга и между делом упомянула свою дочь. Тогда модельер создавал коллекцию под исчерпывающим названием "Идеальные несовершенства". Сюэли приняла участие в первом показе, который и стал началом её карьеры.
Она работает моделью, чтобы повысить осведомлённость об альбинизме и показать другим, что люди с ограниченными возможностями тоже "нормальные" и могут прекрасно участвовать в жизни общества
Сейчас девочке уже 16 лет, и её карьере модели можно позавидовать. От небольших показов малоизвестных дизайнеров красотка дошла до работы для Vogue. Недавно в Италии журнал вышел со съёмкой Сюэли, пишет Daily Mail.
WOW-news
Москвич пробежался по улице в костюме Бората и попал на видео
5 июня, 22:10
Супермодель надела бельё с вырезами в самых пикантных местах, разрушив стереотипы о женщинах за 50
5 июня, 16:00
Лучше северного сияния: Фотограф поймал в небе редкое явление, которое больше похоже на сбой в матрице
5 июня, 14:00
Комментариев: 0