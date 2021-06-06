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Родители избавились от дочки-альбиноса, отдав её в детдом, но спустя 16 лет красотка попала в Vogue

Китаянка Сюэли Аббинг родилась с альбинизмом. Ужаснувшись внешности девочки, родители отнесли её к ближайшему детскому дому и просто оставили малышку у порога. Узнай, кем стала дочь спустя 16 лет, они бы кусали локти.

6 июня, 06:00
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Фото © Instagram / xueli_a

Уже скоро после того, как девочка попала в приют, её усыновила семья из Нидерландов. Там, где биологические родители нашли уродство, приёмные видели лишь красоту. Поэтому, пока Сюэли росла, они всеми возможными способами воспитывали в ней уверенность и напоминали, какая она красивая. Так, к 11 годам девочка уже начала работать моделью и строит свою карьеру в этой сфере до сих пор.

Фото © Instagram / xueli_a

Фото © Instagram / xueli_a

В модельном бизнесе выглядеть иначе — это благословение, а не проклятие. К тому же это даёт мне средства и возможность для повышения осведомлённости об альбинизме. Конечно, до сих пор есть модели под два метра ростом и сантиметровой талией, но в средствах массовой информации всё чаще появляются люди с ограниченными возможностями и другими особенностями. Это здорово, но до того момента, когда это станет нормой, ещё далеко

Сюэли Аббинг

Фото © Instagram / xueli_a

Фото © Instagram / xueli_a

Сюэли стала моделью абсолютно случайно. Мама девочки Яра разговаривала с дизайнером из Гонконга и между делом упомянула свою дочь. Тогда модельер создавал коллекцию под исчерпывающим названием "Идеальные несовершенства". Сюэли приняла участие в первом показе, который и стал началом её карьеры.

Фото © Instagram / xueli_a

Фото © Instagram / xueli_a

Она работает моделью, чтобы повысить осведомлённость об альбинизме и показать другим, что люди с ограниченными возможностями тоже "нормальные" и могут прекрасно участвовать в жизни общества

Яра

Мама девочки

Фото © Instagram / xueli_a

Фото © Instagram / xueli_a

Сейчас девочке уже 16 лет, и её карьере модели можно позавидовать. От небольших показов малоизвестных дизайнеров красотка дошла до работы для Vogue. Недавно в Италии журнал вышел со съёмкой Сюэли, пишет Daily Mail.

Лысая и глухая девушка с болезнью, которой страдают 30 человек в мире, стала моделью на зависть всем

Лысая и глухая девушка с болезнью, которой страдают 30 человек в мире, стала моделью на зависть всем

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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