Родители избавились от дочки-альбиноса, отдав её в детдом, но спустя 16 лет красотка попала в Vogue

Китаянка Сюэли Аббинг родилась с альбинизмом. Ужаснувшись внешности девочки, родители отнесли её к ближайшему детскому дому и просто оставили малышку у порога. Узнай, кем стала дочь спустя 16 лет, они бы кусали локти.