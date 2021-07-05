Стоимость нефти Brent поднялась выше $77 впервые с октября 2018 года

Мировые цены на нефть марки Brent поднялись на Лондонской бирже ICE выше $77 за баррель впервые с октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 19:15 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморское сырьё выросла на 1,14% — до 77,04 доллара. Рост показала и стоимость августовских фьючерсов на WTI. Они подорожали на 1,38% — до 76,2 доллара за баррель.