НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стоимость нефти Brent поднялась выше $77 впервые с октября 2018 года

Подорожало и сырьё марки WTI. Её стоимость выросла на 1,38% — до 76,2 доллара за баррель.

5 июля, 16:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Мировые цены на нефть марки Brent поднялись на Лондонской бирже ICE выше $77 за баррель впервые с октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 19:15 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморское сырьё выросла на 1,14% — до 77,04 доллара. Рост показала и стоимость августовских фьючерсов на WTI. Они подорожали на 1,38% — до 76,2 доллара за баррель.

Министры ОПЕК+ не смогли договориться и перенесли встречу

Министры ОПЕК+ не смогли договориться и перенесли встречу

Ранее Лайф рассказывал, что накопленный за пандемию запас нефти в мировых хранилищах оказался почти исчерпан. Согласно прогнозам финансистов, топливо в условиях дефицита может подорожать.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1