Киновед заявил, что Меньшов не уйдёт из памяти зрителей и истории

Киновед и культуролог Кирилл Разлогов напомнил, что Владимир Меньшов не только снимал фильмы, но и играл в них. По мнению эксперта, он всю свою сознательную жизнь оставался актёром.

"Это великая фигура российской культуры. Он был актёром на 100% и режиссёром где-то на 80%. Наиболее его знаменитые работы были связаны с режиссурой. Что касается актёрской популярности, она была бесспорна", — сказал Разлогов в интервью радио "Комсомольская правда".

Также культуролог напомнил, что Владимир Меньшов был лауреатом премии "Оскар", хотя его не пускали в США и говорили, что он никогда не получит там высокую награду. По мнению Разлогова, Меньшова любили, ценили и признавали за его особенность — он всегда думал о массовом зрителе.