Киновед заявил, что Меньшов не уйдёт из памяти зрителей и истории
По его мнению, особенность режиссёра заключалась в том, что он всегда думал о массовом зрителе.
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Киновед и культуролог Кирилл Разлогов напомнил, что Владимир Меньшов не только снимал фильмы, но и играл в них. По мнению эксперта, он всю свою сознательную жизнь оставался актёром.
"Это великая фигура российской культуры. Он был актёром на 100% и режиссёром где-то на 80%. Наиболее его знаменитые работы были связаны с режиссурой. Что касается актёрской популярности, она была бесспорна", — сказал Разлогов в интервью радио "Комсомольская правда".
Также культуролог напомнил, что Владимир Меньшов был лауреатом премии "Оскар", хотя его не пускали в США и говорили, что он никогда не получит там высокую награду. По мнению Разлогова, Меньшова любили, ценили и признавали за его особенность — он всегда думал о массовом зрителе.
"Как явление культурной жизни Меньшов не уйдёт из памяти зрителей и истории", — заключил киновед.
Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
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