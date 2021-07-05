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Валентина Талызина — о Меньшове: Он прекрасно знал русскую душу

Советская актриса в беседе с Лайфом призналась в любви к его бессмертным картинам "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит".

5 июля, 10:34
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил / Новодережкин Антон

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова. В беседе с Лайфом она назвала режиссёра "профессионалом высочайшего класса" и знатоком русской души.

Правила жизни Владимира Меньшова, которым он оставался верен до конца своих дней

Правила жизни Владимира Меньшова, которым он оставался верен до конца своих дней

"Если сказать пафосно, но в этом и заложена правда, он прекрасно знал наш народ, русскую душу. Фильм "Любовь и голуби" — это просто великолепно. Он нутром чувствовал, знал, какая у него страна и какой у него народ. У меня, кроме восторга, перед фильмом "Москва слезам не верит" нет ничего", — призналась актриса.

Ранее актриса Елена Проклова выразила соболезнования из-за смерти Меньшова и рассказала, что о нём у неё воспоминания самые замечательные — как о прекрасном партнёре, весёлом человеке, который очень любил жизнь.

Кроме того, Александр Панкратов-Чёрный в беседе с Лайфом назвал большой потерей смерть Владимира Меньшова. Он созванивался с режиссёром перед его отъездом в больницу.

Тест: Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"?

Тест: Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"?

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской и премии Американской киноакадемии "Оскар". Среди самых известных его режиссёрских работ — "Москва слезам не верит" (за которую Меньшов и получил "Оскар"), "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Китайский сервиз". Меньшов скончался сегодня от последствий коронавирусной инфекции.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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