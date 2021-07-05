Валентина Талызина — о Меньшове: Он прекрасно знал русскую душу

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова. В беседе с Лайфом она назвала режиссёра "профессионалом высочайшего класса" и знатоком русской души.

"Если сказать пафосно, но в этом и заложена правда, он прекрасно знал наш народ, русскую душу. Фильм "Любовь и голуби" — это просто великолепно. Он нутром чувствовал, знал, какая у него страна и какой у него народ. У меня, кроме восторга, перед фильмом "Москва слезам не верит" нет ничего", — призналась актриса.

Ранее актриса Елена Проклова выразила соболезнования из-за смерти Меньшова и рассказала, что о нём у неё воспоминания самые замечательные — как о прекрасном партнёре, весёлом человеке, который очень любил жизнь.

Кроме того, Александр Панкратов-Чёрный в беседе с Лайфом назвал большой потерей смерть Владимира Меньшова. Он созванивался с режиссёром перед его отъездом в больницу.